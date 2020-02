«Schauen wir mal, ob er bis Dienstag fit wird», sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem Münchner 3:2-Sieg über den angeschlagenen Mittelfeldspieler.

Der 25 Jahre alte Goretzka fehlte bei der Chelsea-Generalprobe nach Vereinsangaben wegen muskulärer Probleme. Am Samstag absolvierte er auf dem Vereinsgelände wieder ein Lauftraining. Die konzentrierte Vorbereitung auf die Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr MEZ) in London beginnt am Sonntag mit einer nicht-öffentlichen Einheit.

Zwei Bayern-Profis werden Trainer Hansi Flick in der Königsklasse wieder zur Verfügung stehen: Die gegen Paderborn jeweils wegen der fünften Gelbe Karte gesperrten Abwehrspieler Jérôme Boateng und Benjamin Pavard können in der Champions League wieder zum Einsatz kommen.