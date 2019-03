«Wir sind heute aufgestanden und in den Flieger gestiegen, um unsere kleine Chance zu nutzen», sagte der 33 Jahre alte Coach des Fußball-Bundesligisten am Montag vor dem Abschlusstraining des Teams in der City Football Acadamy.

«Natürlich sind wir Außenseiter», räumte Tedesco mit Blick auf die Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr/Sky) beim englischen Meister ein, der das Hinspiel in Gelsenkirchen mit 3:2 gewonnen hatte. «Wir brauchen einen besonderen Tag. Aber den wollen wir haben», betonte der Schalke-Coach. Zwar sei es angesichts der «prekären und hochgefährlichen Situation» in der Bundesliga, wo Schalke als Tabellen-14. im Abstiegskampf steckt, nicht einfach, auf einen anderen Wettbewerb umzuschalten und andere Dinge auszublenden. «Aber wir sind stolz, die deutsche Flagge hochhalten zu dürfen, wollen alles versuchen und unsere Chance nutzen.