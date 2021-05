Hansen, der am Sonntag beim 2:1-Sieg der Niedersachsen beim FC St. Pauli noch im Tor gestanden hatte, werde sich gemeinsam mit seiner Familie in häusliche Quarantäne begeben. Über die genauen Gründe machte der Verein keine Angaben.

Die Abreise sei in Abstimmung mit Tim Meyer, Leiter der DFL-Taskforce Sportmedizin/Sonderspielbetrieb, erfolgt. Dadurch könnte Hansen nach negativen Corona-Testergebnissen im letzten Zweitliga-Saisonspiel am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg eingesetzt werden, sollte es die personelle Situation der 96er erfordern. Da Stammtorwart Michael Esser verletzungsbedingt in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen kann, stehen Trainer Kenan Kocak mit Michael Ratajczak und Marlon Sündermann nur noch zwei Torhüter mit wenig Spielpraxis zur Verfügung.

© dpa-infocom, dpa:210517-99-629090/2