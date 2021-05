Der gebürtige Münchner kommt von Huddersfield Town aus der zweiten englischen Liga nach Franken. Sportvorstand Dieter Hecking bezeichnete Schindler als «erfahrenen und stabilen Innenverteidiger», der «auch aufgrund seiner Mentalität eine Führungsposition in unserer jungen Mannschaft einnehmen soll».

Der FCN gab keine Angaben zur Vertragslaufzeit bekannt. Laut «Bild»-Zeitung war ein Zweijahresvertrag plus Option vorgesehen.

Der 31 Jahre alte Abwehrspieler kommt ablösefrei, weil sein Kontrakt in Huddersfield am Saisonende ausläuft. Schindler war bei 1860 ausgebildet worden und vor seinem Wechsel auf die Insel 2016 auch Kapitän der «Löwen» in der 2. Liga. Auch bei Huddersfield, wo er 2017/18 und 2018/19 in der Premier League spielte, trug er zuletzt die Kapitänsbinde; wegen einer schweren Knieverletzung fehlte Schindler aber seit Dezember 2020.

