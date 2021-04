Die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer besiegte die Lila-Weißen am Sonntag mit 4:0 (1:0) und überholte den niedersächsischen Rivalen in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga. Der starke Suleiman Abdullahi schoss Braunschweig in der 11. Minute in Führung. Martin Kobylanski, der den ersten Treffer sehenswert vorbereitet hatte, traf kurz nach der Pause per Foulelfmeter zum 2:0 (51.), ehe erneut Abdullahi erfolgreich war (55.). Beim vierten Braunschweiger Tor durch Kobylanski patzte VfL-Torwart Philipp Kühn (66.).

Durch den Sieg verließ die Eintracht den Relegationsplatz und verbesserte sich auf Rang 15. Osnabrück liegt nun auf dem 16. Platz. Der VfL, der kurz vor der Partie einen Corona-Fall vermeldet hatte, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

