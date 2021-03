Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler, die zuvor nur einen Sieg aus den vergangenen sieben Spielen schaffte, gewann 3:1 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg und bleibt auf Rang sieben.

Die Franken hingegen mussten nach zwei Spielen ohne Niederlage im Abstiegskampf einen Rückschlag hinnehmen und verpassten den Sprung ins mittlere Tabellendrittel.

In der abwechslungsreichen Partie hatten die Gäste Pech, dass Innenverteidiger Georg Margreitter in der 8. Minute mit einem Kopfball nur die Latte traf. Auf der anderen Seite scheiterte Fortunas Angreifer Kenan Karaman ebenfalls mit einem Kopfball am Aluminium (40.). Andre Hofmann (48.), Marcel Sobottka (77.) und ein Eigentor von Oliver Sorg (90.+5) sorgten für den Fortuna-Sieg. Dennis Borkowski gelang zwischenzeitlich der Ausgleich für Nürnberg (62.).

