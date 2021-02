Nach dem 96-Tor in die Uni: Hübers und die Aufstiegshoffnung

Hannover (dpa) - Am Tag nach seinem umjubelten Siegtor im Niedersachsen-Duell gegen den VfL Osnabrück stand für Timo Hübers bereits der nächste wichtige Termin an: «Klausur in der Uni», lautete das Programm für den Innenverteidiger von Hannover 96.