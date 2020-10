Der Mitteilung der Rheinländer zufolge unterschrieb der 24 Jahre alte Russe, der bis vergangenen Sommer beim FC Sion in der Schweiz spielte, einen Vertrag bis Juni 2021. Damit reagiert die Fortuna auf den Ausfall von Keeper Dennis Gorka, der wegen einer Oberschenkelverletzung voraussichtlich noch länger nicht zur Verfügung steht.

Mitrjuschkin hatte in den zurückliegenden Tagen ein Probetraining bei den Düsseldorfern absolviert. «Er ist ein junger Torwart, der schon Erfahrungen in zwei ersten Ligen in Europa gesammelt hat, aber auch noch Potenzial in sich trägt», sagte Fortuna-Sportvorstand Uwe Klein.

