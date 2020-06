Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus kam am Samstag trotz deutlicher Vorteile nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg hinaus. Torjäger Fabian Klos brachte die Ostwestfalen mit seinem 18. Saisontor in Führung (14. Minute). Patrick Erras gelang kurz vor der Pause der Ausgleich für die Franken (44.). Mit 57 Punkten beträgt der Vorsprung der Arminia nach dem zweiten Heimpatzer nach dem Wiederbeginn auf den Dritten Hamburger SV vorerst acht Punkte.

Der Spitzenreiter übernahm schnell die Spielkontrolle. Nachdem Torjäger Klos in der neunten Minute mit einem Schuss an den Außenpfosten noch Pech hatte, traf er wenig später per Kopf zu seinem 18. Saisontor. Klos konnte seinen persönlichen Rekord allerdings nicht weiter ausbauen, weil er noch einmal am Außenpfosten scheiterte. Der defensiv eingestellte Club nutzte dann eine seiner wenigen Möglichkeiten, als nach einem Eckball Erras per Kopfball unter die Latte zum Ausgleich traf.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gäste unter anderem durch Fabian Schleusener eine große Möglichkeit zur Führung hatte (63.). Nürnbergs gut aufgelegter Torwart Christian Mathenia verhinderte auf de anderen Seite das zweite Gegentor durch Bielefelds Andreas Voglsammer (79.).