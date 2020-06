Regensburg (dpa) - Der SV Darmstadt 98 hat seine womöglich letzte kleine Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verspielt. Die Hessen verloren am Samstag beim SSV Jahn Regensburg mit 0:3 (0:1) und kamen dem Relegationsrang in der 2. Liga damit nicht näher.

Von dpa