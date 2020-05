Emmanuel Iyoha (7. Minute) sowie Jannik Dehm (78.) und Lion Lauterbach (79.) per Doppelschlag machten am Sonntag den zweiten Sieg der Kieler über den Zweitliga-Favoriten in dieser Saison perfekt. Für die eine Stunde in Unterzahl spielenden Schwaben trafen Nicólas González per Foulelfmeter (59.) und Silas Wamangituka (87.).

Nach der Gelb-Roten-Karte für Daniel Didavi musste der VfB die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl auskommen. Der Spielmacher wird nach seinem Platzverweis beim Topspiel gegen den Hamburger SV am Donnerstag fehlen. Einen Punkt liegt der Tabellendritte hinter dem HSV zurück, Kiel rückte auf Rang sieben vor.

In Kiel war zunächst Iyoha im Gegenzug nach einer großen Chance für VfB-Stürmer Mario Gomez zu schnell für Verteidiger Marcin Kaminski und traf mit einem Flachschuss ins lange Eck. In der ersten Halbzeit mussten die Stuttgarter aber nicht nur den Rückstand, sondern auch den Platzverweis für Ersatzkapitän Didavi hinnehmen. Nur wenige Minuten nach einer Gelben Karte wegen Meckerns schwächte der Spielmacher mit einem Foul an Finn Porath seine Elf.

Nach dem Seitenwechsel führte dann ein Foul von Kiels Torhüter Gelios an VfB-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui zum Ausgleich. Vor den entscheidenden weiteren Stuttgarter Gegentreffern sah der eingewechselte Roberto Massimo nicht gut aus.