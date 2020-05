Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 30-Jährigen für das nächste Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg, wie der Zweitligist mitteilte. Der Außenverteidiger hatte beim Spiel in Aue am vergangenen Samstag nach einer Notbremse in der 4. Minute die Rote Karte gesehen. Club und Spieler stimmten dem Urteil zu.