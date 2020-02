Die Leihgabe von Bayern München sollte noch am Sonntag operiert werden und einen Tag im Krankenhaus bleiben. Angaben darüber, wie lange der Spieler ausfällt und ob er mit einer Spezialmaske spielen kann, konnte der HSV nicht machen.

Fein war am Samstag in der 35. Minute mit dem Karlsruher Marvin Wanitzek in der Luft zusammengeprallt. Er konnte zwar noch bis zur 54. Minute spielen, musste dann aber durch Gideon Jung ersetzt werden. Fein war bei allen 21 Liga-Spielen für den HSV im Einsatz und stand 20 Mal in der Startelf.