«Nein, null komma null, nein», sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. «Ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft, habe großes Vertrauen ins Trainerteam, dass wir da am Samstag einen anderen Auftritt hinlegen.» Nach der ernüchternden Leistung bei der 0:1-Niederlage bei Dynamo Dresden tritt der KSC am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel an. «Wegen einem Spiel, was wir verloren haben in der Rückrunde, da bleiben wir schon ruhig», sagte Kreuzer.