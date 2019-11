Bielefeld (dpa) - In Bielefeld reifen Träume von einer Rückkehr in das Fußball-Oberhaus. Mit dem 2:1 (1:0) über Holstein Kiel festigte das Team von Trainer Uwe Neuhaus den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga und schloss zum punktgleichen Spitzenreiter Hamburger SV auf.

Von dpa