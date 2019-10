Holstein Kiel siegt gegen Bochum nach kuriosem Elfmeterpfiff

Jae-Sung Lee (9. Minute) und Janni Serra (52.) erzielten vor rund 12 000 Zuschauern die Tore für Kiel. Silvère Ganvoula (39./Elfmeter) traf für die Gäste.

Mit dem frühen Führungstor durch den südkoreanischen Nationalspieler, der aus kurzer Distanz zu seinem sechsten Saisontreffer abstaubte, erwischten die Hausherren einen perfekten Start. Holstein blieb auch in der Folge tonangebend, musste aber unter aufsehenerregenden Umständen den Ausgleich hinnehmen. Weil der Kieler Ersatzspieler Michael Eberwein einen Schuss der Gäste vor dem Überqueren der Torauslinie stoppte, erhielt der VfL einen Strafstoß.

Der Video-Assistent hatte Schiedsrichter Timo Gerach darauf aufmerksam gemacht. Ganvoula verwandelte den fälligen Strafstoß souverän. So kurios die Entscheidung auch war, die Unparteiischen handelten entsprechend dem Regelbuch. »Bei einer Spielunterbrechung aufgrund eines Eingriffs durch einen Teamoffiziellen, einen Auswechselspieler oder des Feldes verwiesenen Spieler wird das Spiel mit einem direkten Freistoß oder Strafstoß (im Strafraum) fortgesetzt«, heißt in der Regel 3. Eberwein erhielt zusätzlich die Gelbe Karte.

U21-Nationalspieler Janni Serra hatte noch vor der Pause die Chance zur erneuten Führung für die Kieler, scheiterte aber mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit an Bochums Schlussmann Manuel Riemann. Kurz nach dem Wiederanpfiff machte es Holsteins Mittelstürmer besser und traf nach Zuspiel von Salih Özcan zum 2:1.

Trainer Dirk Schuster hat bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte mit Erzgebirge Aue den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Sachsen verloren nach einem späten Gegentor durch Innenverteidiger Dario Dumic beim SV Darmstadt 98 am Freitag 0:1 (0:0).

Es war nach drei Spielen die erste Niederlage für Erzgebirge Aue, das weiter auf Platz vier liegt. Gäste-Trainer Schuster hatte einst die Gastgeber von der Dritten bis in die Erste Liga geführt.

Darmstadt übernahm vor 14.095 Zuschauern am Böllenfalltor vom Anpfiff weg die Initiative, gewann zunächst mehr Zweikämpfe und hatte mehr Ballbesitz. Zwingende Torchancen sprangen jedoch nicht heraus, weil die Präzision in Tornähe fehlte. Ein Eckball von Kempe leitete schließlich die Entscheidung ein, als Dumic in der 87. Minute per Kopf traf.