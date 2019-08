Das Tor schoss der kurz zuvor eingewechselte Marcos Alvarez in der 78. Minute per Freistoß. Der Treffer wurde danach noch einmal durch den Videoschiedsrichter überprüft.

Sechs Tage nach ihrer unglücklichen 1:3-Niederlage gegen Heidenheim hatten die Osnabrücker diesmal Glück, dass Sandhausens Philipp Förster in der 68. Minute nur den Pfosten traf und Mario Engels bereits in der ersten Halbzeit eine dicke Chance für die Gastgeber vergab (21.). Aber auch der VfL hätte schon in der 3. Minute durch Benjamin Girth in Führung gehen können.