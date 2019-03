Gegen Aufstiegsaspirant Holstein Kiel gewannen die Lilien in einer furiosen Partie mit 3:2 (2:1). Vor 10.210 Zuschauern am Böllenfalltor trafen für Darmstadt Marvin Mehlem (19. Minute), Serdar Dursun (41.) und Marcel Franke (62.). Für die Gäste waren Mathias Honsak (33.) und Alexander Mühling (65. Handelfmeter) erfolgreich. Der Kieler Jonas Meffert sah die Gelb-Rote Karte (61.).

Beide Teams lieferten sich vom Anpfiff weg einen offenen Schlagabtausch. Kiel wurde mit mehreren Distanzschüssen gefährlich. Die Führung für Darmstadt besorgte Mehlem mit einem Abstauber. Die Gäste erhöhten den Druck und kamen verdient zum Ausgleich durch Honsak. Nach einem Eckball köpfte Dursun Darmstadt kurz vor der Pause erneut in Führung.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Gastgeber unmittelbar nach der Hinausstellung von Meffert durch Franke per Kopf. Kiel kam in Unterzahl durch einen umstrittenen Handelfmeter von Mühling nochmals heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.