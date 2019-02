Vor 25.303 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion zeigten sie allerdings eine überaus schwache Leistung und ernteten Pfiffe von den eigenen Fans. Zudem bleibt Dynamo auch im dritten Spiel ohne eigenen Treffer.

Nach zuletzt zwei Niederlagen zeigten sich die Regensburger, die die letzten neun Spiele gegen Dresden nicht gewinnen konnten, zunächst selbstbewusster als die Gastgeber. Dynamo arbeitete sich erst langsam in die Partie rein, vergab dann aber beste Chancen reihenweise. Haris Duljevic (37.) scheiterte nach schöner Vorarbeit an Philipp Pentke, zwei Minuten später schoss Patrick Ebert aus halblinker Position den Ball direkt auf den Jahn-Keeper. Nach dem Wechsel verflachte die Begegnung. Großchancen waren Mangelware, zudem wechselte Dresden-Coach Maik Walpurgis in Duljevic, Ebert und Moussa Koné ausgerechnet seine Aktivposten aus.