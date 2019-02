Vor 8.500 Zuschauern im Holstein-Stadion erzielten Julian Green (50. Minute/Foulelfmeter) und Marco Caligiuri (85.) die Tore für die Gäste. Atakan Karazor (77.) und Hauke Wahl (90.+4) schafften aber jeweils noch den Ausgleich für die Kieler, die in der Tabelle dennoch auf Rang sieben zurückfielen.

Bei strahlendem Sonnenschein hatten die Gäste lange Zeit mehr vom Spiel. Sie standen in der Defensive diszipliniert und versuchten auch Offensivaktionen zu kreieren. Beinahe folgerichtig gingen sie durch einen von Jannik Dehm an Kenny Redondo verursachten Strafstoß in Führung. Erst in den letzten 30 Minuten übernahmen die Hausherren das Kommando und kamen zum verdienten Remis. Nach einem schweren Fehler von Torhüter Kenneth Kronholm sah es nach einer Kieler Heim-Niederlage aus, die Abwehrspieler Wahl per Kopf mit der letzten Aktion der Partie aber noch abwendete.