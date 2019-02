HSV verliert in Bielefeld: 0:2 in Unterzahl

Bielefeld (dpa) - Der Hamburger SV ist auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga erneut ins Straucheln geraten. Am Samstag verlor der HSV mit 0:2 (0:2) bei Arminia Bielefeld sein zweites Rückrundenspiel in der 2. Liga und agierte dabei fast 80 Minuten in Unterzahl.