«Ich konnte in den vergangenen Monaten beim SC Freiburg sehr viele positive Dinge mitnehmen, die mich in meiner Entwicklung weiterbringen», sagte Kammerbauer laut Mitteilung. «Dafür bin ich dem Verein sehr dankbar. Nun beginnt für mich hier in Kiel ein neues Kapitel.» Kammerbauer war erst im vergangenen Winter zum SC Freiburg gewechselt.