Der 27 Jahre alte Angreifer erlitt im Punktspiel gegen den 1. FC Magdeburg (4:1) einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Außenbandes im rechten Knie und fällt monatelang aus, teilte der Kiezclub mit. Veerman solle in den nächsten Tagen operiert werden, hieß es dazu weiter. Aller Voraussicht nach ist die Saison für den Niederländer beendet.

«Wir sind natürlich alle sehr traurig, dass sich Henk so schwer verletzt hat», sagte St. Paulis Trainer Markus Kauszinski am Sonntag. Er fügte hinzu: «Wir werden alles Mögliche dafür tun, dass er so schnell wie möglich wieder in unserer Mitte ist.»