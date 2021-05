Es habe inzwischen erste Gespräche mit dem Verein gegeben, diese seien allerdings «ergebnisoffen» verlaufen, sagte Klos den Bielefelder Zeitungen «Westfalen-Blatt» und «Neue Westfälische».

Der Vertrag des 33-Jährigen, der seit 2011 für die Arminia spielt, läuft am Saisonende aus. Klos würde gerne auch im Falle eines Abstiegs in Bielefeld bleiben. «Dass ich bereits erklärt hatte, mir zu wünschen, bei Arminia noch mindestens ein Jahr dranzuhängen, ist nicht an eine Ligazugehörigkeit gekoppelt», sagte er dem «Westfalen-Blatt».

In der «Neuen Westfälischen» erklärte er, auch zu finanziellen Abstrichen bereit zu sein. «Dass jetzt nicht mehr Verträge wie vor Corona ausgehandelt werden, ist normal», sagte er: «Mit mir kann man über alles sprechen.» Gespräche mit anderen Vereinen haben es bisher nicht gegeben. Ein Karriereende im Sommer ist laut Klos aber «ausgeschlossen».

