Nachdem es der Rekordmeister vor der Pokal-Pause verpasst hatte, mit einem Sieg in Mainz (1:2) den Titel fest zu machen, soll dies am Samstag gegen Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) nachgeholt werden. «Wir wollen möglichst zügig die Meisterschaft klarmachen», sagte der 31-Jährige nach der Trainingseinheit am Mittwoch. «Wir haben uns in den zwei Wochen, in denen wir kein Spiel hatten, wieder den Hunger geholt.»

Der Routinier ergänzte: «Wir hatten Zeit, uns körperlich und mental zu erholen.» Bei einem Sieg gegen die Borussia wäre der Gewinn der Meisterschaft rechnerisch fix. Sollte Verfolger RB Leipzig zuvor am Nachmittag in Dortmund patzen, ist der Titel sogar schon vor dem Anpfiff des Bayern-Spiels in der Allianz Arena vergeben.

Müller steht vor dem zehnten Titelgewinn mit den Bayern. Er wird dann zusammen mit Teamkollege David Alaba Rekordmeister in Deutschland. «Wenn man zurückblickt, als ich 2009 das erste Mal so richtig in die Profimannschaft reingeschnuppert habe und die Entwicklung meiner Karriere losging, ist das natürlich Wahnsinn», sagte er.

