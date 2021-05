Svensson hat den Trainerposten bei den Rheinhessen Anfang des Jahres übernommen und den stark abstiegsbedrohten Club seitdem aus den unteren Rängen geführt. «Die Mannschaft ist ihm vom ersten Tag gefolgt, das Vertrauen auch in den Club war wieder da, und jetzt ist eine große Ruhe im Club», lobte Heidel.

Auch der 41 Jahre alte Däne hob kürzlich hervor, dass ein Wechsel momentan nicht zur Debatte steht. «Ich sehe meine Zukunft in Mainz. Wir haben eine Menge vor», sagte Svensson, der einen ligaunabhängigen Vertrag bis 2024 besitzt. Neben dem Ex-Profi waren im Winter in höchster sportlicher Not auch Heidel und der ehemalige Trainer Martin Schmidt als Sportdirektor nach Mainz zurückgekehrt.

© dpa-infocom, dpa:210430-99-423321/2