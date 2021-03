Auch die Königlichen seien sehr interessiert an einer Verpflichtung des 20 Jahre alten Norwegers, berichtete das Blatt am Samstag ohne Nennung von Quellen. Real soll demnach bereit sein, für Haaland eine Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro an den Fußball-Bundesligisten zu zahlen.

Haaland war im Januar 2020 von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt. Für den BVB hat der Torjäger in dieser Saison bis zum Samstag in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal bereits insgesamt 30 Tore erzielt. Der norwegische Nationalspieler wird immer wieder mit zahlreichen europäischen Topclubs in Verbindung gebracht, auch Vereine aus England sollen an dem Stürmer interessiert sein.

Die spanische Zeitung «Sport» berichtete unterdessen am Samstag, dass sich der neue Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, ebenfalls intensiv um Haaland bemühe. Laporta habe einen sehr guten Draht zu Haalands Berater Mino Raiola, zu dem er schon Kontakt aufgenommen habe. Auch die Sportzeitung «AS» schrieb, die beiden großen spanischen Clubs lieferten sich einen harten Kampf um Haaland.

© dpa-infocom, dpa:210320-99-901544/2