«Ich bin wieder gesund und fühle mich gut», sagte der 31-Jährige in einem Video bei Instagram. Der Fußball-Weltmeister von 2014 war vor einer Woche bei der Club-Weltmeisterschaft in Katar positiv getestet worden, musste getrennt von der Mannschaft des Rekordmeisters nach München fliegen und befindet sich seitdem in häuslicher Isolation.

«Richtig Spannendes» gebe es nicht zu erzählen, sagte der Vize-Kapitän der Bayern. Er müsse nun abwarten «und ein bisschen vorsichtig sein, bevor es in Richtung härteres Training» gehe. Dafür müsse er noch ein paar Untersuchungen abwarten, da gebe es noch keinen neuen Stand. Erneut bedankte sich Müller, der am Sonntag gesagt hatte, es gehe ihm «so weit ordentlich», für die zahlreichen Genesungswünsche.

© dpa-infocom, dpa:210218-99-501880/2