Sprüche zum 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga

«Wir haben uns jetzt eine Woche dafür gefeiert, wie gut wir bei Standards sind, heute haben wir dafür gleich die Quittung bekommen.»

(Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:1 bei Union Berlin. Das Gegentor fiel nach einem Freistoß.)

«Hut ab vor Union Berlin, wie sie sich diese Saison präsentieren. Sie sind sehr unangenehm zu bespielen, aber keine Mannschaft, die nur über Kampf kommt, sondern wirklich auch fußballerische Akzente setzen kann.»

(Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:1 bei Union Berlin zur Saisonleistung der Hauptstädter)

«Es gab dieses Jahr Unentschieden, die mich richtig genervt haben, zum Beispiel das Hinspiel, Wolfsburg oder Augsburg. Aber das ist heute sich ein Unentschieden, mit dem wir leben müssen.»

(Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:1 bei Union Berlin)

«Die Meisterschaft in Deutschland wird dieses Jahr und wahrscheinlich relativ häufig über den FC Bayern München gehen. Alle anderen Mannschaften drumherum sollten es einfach so spannend wie möglich machen. Ich sehe uns momentan nicht als Bayern-Jäger.»

(Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach zum Meisterrennen)

«Es ist nicht ganz einfach, gerade bei den Temperaturen. Als Torwart läufst du dich auch nicht warm. Im Normalfall wirst du nicht gebraucht, deswegen ist es nicht so einfach.»

(Torhüter Loris Karius von Union Berlin nach der Einwechselung für den angeschlagenen Andreas Luthe)

«Von verschossenen Elfmetern haben wir langsam die Schnauze voll.»

(BVB-Trainer Edin Terzic nach nunmehr drei vergebenen Strafstößen seiner Mannschaft in Serie)

«Es war alles okay, nur das Ergebnis nicht»

(Der neue Hertha-Coach Pal Dardai nach dem 1:3 bei Eintracht Frankfurt)

«Mir ist noch nie schwindelig geworden seit ich Trainer bin, wenn ich auf die Tabelle geguckt habe.»

(Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter nach dem 3:1 gegen Hertha BSC, mit dem die Hessen zumindest für eine Nacht auf Tabellenrang drei geklettert waren)

«Die Wahl für Ajax wäre einfacher gewesen, aber mein Herz hat mir gesagt, dass ich zu Schalke gehe, um zu helfen die Klasse zu halten.»

(Schalkes Stürmer Klaas-Jan Huntelaar zu den Gründen seiner Rückkehr zum Bundesliga-Schlusslicht)

«I don't know. I have no idea.»

(Leverkusens Trainer Peter Bosz' englische Antwort auf die Frage, ob der Brite Gray verpflichtet wird)

«Er ist einfach mal durchspaziert.»

(VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic bei DAZN über das Solo von Silas Wamangituka zum 2:0)

«Die ersten zwei Chancen waren bei uns, dann musst du gegen die Bayern in Führung gehen, sonst killen sie dich.»

(Hoffenheim-Spieler Christoph Baumgartner nach dem 1:4 beim FC Bayern)

«Warum? Normal ist nicht schlecht, oder?»

(Bayern-Trainer Hansi Flick über sein Verhältnis zu Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der die Beziehung zuvor als «völlig normal» bezeichnet hatte)

