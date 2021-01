Der Offensivspieler, der vor zwei Jahren für rund neun Millionen Euro von Manchester City ins Revier gewechselt war, besitzt auf Schalke noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

«Wir glauben, dass die Luftveränderung für beide Seiten aktuell das Beste ist», sagte Schalkes Sportchef Jochen Schneider zu der Personalie. Der offensive Mittelfeldspieler kam in der laufenden Saison in der Bundesliga nur dreimal zum Einsatz und soll in England Spielpraxis sammeln.

