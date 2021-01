Wie die Zeitung berichtet, sollen die Abgänge der beiden 20 Jahre alten Angreifer den finanziellen Spielraum für Neuzugänge vergrößern. Demnach möchte sich der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga nach der Rückkehr von Abwehrspieler Sead Kolasinac (27/Arsenal London) mit weiteren Leihspielern auf der Rechtsverteidiger- und Mittelstürmer-Position verstärken.

Für Matondo soll Schalke bereits ein Leih-Angebot aus England ohne Kaufoption vorliegen. Kutucu verhandelt laut türkischen Medien bereits mit Fenerbahce Istanbul.

Die Trennung von Nick Taitague ist dagegen bereits beschlossene Sache. Wie der Revierclub am Samstag mitteilte, wurde der bis zum 30. Juni 2021 datierte Vertrag mit dem 21 Jahre alten Mittelfeldspieler vorzeitig aufgelöst. Taitague war Anfang 2017 vom US-amerikanischen Club FC Richmond in die U19 der Schalker gewechselt. Nicht zuletzt aufgrund diverser Verletzungen kam er lediglich zu 13 Einsätzen in der U23. Für die Lizenzspielermannschaft bestritt er kein Pflichtspiel.

