Im Interview von «tz/Münchner Merkur» sagte Nagelsmann, viele Clubs würden zukünftig mit mehr Bedacht agieren. Die finanziellen Einbußen seien im Fußball, wie auch in anderen Branchen, nicht von der Hand zu weisen. «Die grundmonetäre Voraussetzung ist im Fußball oft eine andere gewesen und das ist der springende Punkt, weshalb Bundesliga-Klubs aktuell noch besser überleben können als andere Wirtschaftsunternehmen. Weil in dieser Branche einfach unglaublich viel Geld vorhanden ist», sagte der Fußballlehrer.

Als seinen Lichtblick im Lockdown bezeichnete Nagelsmann, «dass man auch in guten Zeiten, wenn die Pandemie hoffentlich bald überstanden ist, gemeinschaftlich Dinge voranbringen kann. Und nicht nur zusammensteht, wenn ein rauer Wind weht.»

Dass der Fußball die Corona-Zeit genutzt hat, um soziale Zeichen zu setzen, findet Nagelsmann gut. «Es waren viele gute Aktionen dabei. Ich glaube aber auch, dass viele Fußballer oder Sportler sich engagieren, ohne dass sie in der Öffentlichkeit erscheinen – weil nicht jeder darüber sprechen will oder muss. Trotzdem ist es ab einem gewissen Punkt aber auch wichtig, Dinge öffentlich zu machen. So wie es Joshua Kimmich und Leon Goretzka mit We kick Corona gemacht haben. Um einfach Aufmerksamkeit herzustellen und andere Leute zu animieren, bei solchen Aktionen mitzumachen. Das war das richtige Zeichen», sagte Nagelsmann.

© dpa-infocom, dpa:201230-99-854333/2