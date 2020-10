Am Montag hatten die Schalker noch mitgeteilt, dass das Spiel vor 300 Zuschauern ausgetragen wird, am Dienstagabend bekam der Verein die Mitteilung der lokalen Behörden, dass auch diese Genehmigung zur Teilzulassung zurückgezogen worden sei. Die 7-Tage-Inzidenz in Gelsenkirchen lag zum betreffenden Zeitpunkt bei 140,2 Fällen.

Auch Borussia Mönchengladbach muss im nächsten Heimspiel vor leeren Rängen spielen. Wie der Club mitteilte, wird die Partie gegen Tabellenführer RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) wegen der erhöhten Zahl von Neuinfektionen in der Stadt ohne Zuschauer ausgetragen. Dies hatten Gesundheits- und Ordnungsamts angewiesen. Der Wert von neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 103,1. Schon beim Champions-League-Spiel der Gladbacher gegen Real Madrid am Dienstag durften die zunächst erlaubten 300 Zuschauer nicht ins Stadion.

© dpa-infocom, dpa:201026-99-89243/7