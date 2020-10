«In der jetzigen Zeit ist es jedes Mal eine große Freude, wenn die Nachricht kommt, dass alle Spieler negativ getestet sind», sagte der 48-Jährige der «Augsburger Allgemeinen» und ergänzte: «Jeder Spieler, Trainer oder Vereinsmitarbeiter versucht sich maximal zu schützen, aber man kann nicht jede Begegnung vermeiden.» Die Zahl der Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag am Mittwochabend in Augsburg nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 112,6.

«Auch ich nehme mal meine Kinder gerne in die Arme», sagte Herrlich. Der nächste Corona-Test beim FCA findet am Sonntagmorgen statt, am Montag spielt Augsburg bei Bayer Leverkusen. «Wir tun unser Bestes, aber hundertprozentigen Schutz gibt es nicht», sagte Herrlich.

© dpa-infocom, dpa:201021-99-30995/5