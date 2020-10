Der 23 Jahre alte Manndecker unterzeichnete nach Angaben des Berliner Fußball-Bundesligisten einen Vertrag, der über mehrere Jahre gültig ist. Genauere Angaben machte der Hauptstadtclub nicht, auch nicht zu einer möglichen Ablösesumme. Alderete wechselt vom FC Basel zur Hertha.

«Omar hat sich in Basel bewiesen und auch in Südamerika bereits in vielen verschiedenen Wettbewerben wichtige Erfahrungen gesammelt», sagte Manager Michael Preetz in der Mitteilung. Zuvor hatte der Verein bekanntgegeben, dass Eduard Löwen vor Ablauf der Ausleihe vom FC Augsburg zurückgeholt und Arne Maier indes an Arminia Bielefeld ausgeliehen wird.

© dpa-infocom, dpa:201005-99-836006/2