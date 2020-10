«Wir hatten sehr vernünftige Gespräche mit Martin und konnten nun eine gute und sinnvolle Lösung finden», wird Sportchef Frank Baumann in einer Club-Mitteilung zitiert. Der ursprüngliche Vertrag des früheren österreichischen Nationalspielers war zuvor bis zum 30. Juni 2021 datiert.

Harnik kehrte nach seinem ersten Werder-Aufenthalt (2007 bis 2009) im Sommer 2018 nach Bremen zurück, konnte aber nicht überzeugen. In der vergangenen Saison wurde der 33-Jährige an den Hamburger SV verliehen und spielte auch in der neuen Spielzeit bei Trainer Florian Kohfeldt keine Rolle. Für die Hanseaten kam er auf insgesamt 47 Pflichtspieleinsätze (acht Tore).

