Zuletzt hatte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga in Frederik Rönnow den Ersatzkeeper von Eintracht Frankfurt verpflichtet und den bisherigen Fährmann-Vertreter Markus Schubert an die Hessen abgegeben.

Änderungen plant Baum bei seiner Premiere als Schalke-Trainer am Samstag bei RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) dennoch. Der Nachfolger des beurlaubten David Wagner kündigte an, den ehemaligen Nationalspieler Sebastian Rudy, der zuletzt als Rechtsverteidiger aufgeboten worden war, wieder ins Mittelfeldzentrum ziehen zu wollen. «Da war er früher überragend», befand Baum, der auch ein Taktik-Kniff ankündigte: «Wir überlegen uns schon was, wollen es aber nicht auf den Präsentier-Teller legen.»

Trotz der individuellen Klasse Leipzigs und des schwachen Schalker Saisonstarts mit zwei Niederlagen und 1:11-Toren kündigte Baum an, mutig agieren zu wollen. «Wir können nicht nur Tore verhindern. Dann wird man irgendwann passiv. In der Offensive haben wir auch Qualität, das hat man im Training gesehen», sagte der 41-Jährige.

