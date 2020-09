Das Transferfenster schließt am 5. Oktober, der deutsche Fußball-Rekordmeister will seinen Kader möglichst noch in der Breite besser aufstellen. Trainer Hansi Flick hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass der Triple-Gewinner bis zum Ende der Transferperiode am kommenden Montag weitere Spieler verpflichten kann. «Ich bin guter Dinge, weil jedem bewusst ist, dass die Saison keine normale Saison ist, wenn wir alle drei, vier Tage ein Spiel haben», sagte der Trainer des Triple-Siegers.

