«Wie heißt es in einem bekannten Sprichwort? Wehret den Anfängen!», schrieb der 55-Jährige in seiner Kolumne für den Bremer «Weser-Kurier». «Rein kalendarisch wird es die kürzeste Bundesliga-Saison der Historie, noch nie mussten die 34 Spieltage in einem derart kurzen Zeitraum absolviert werden. Deshalb muss man von Anfang an Vollgas geben.»

Eilts gewann mit den Bremern zweimal die deutsche Meisterschaft, dreimal den DFB-Pokal und 1992 auch den Europapokal der Pokalsieger. Das aktuelle Werder-Team rettete sich in der vergangenen Saison erst in der Relegation vor dem Abstieg und verlor nun am ersten Spieltag direkt wieder deutlich gegen die Berliner.

«Frank Baumann bezeichnete die Niederlage als Warnschuss. Nach der vergangenen Saison bräuchte die Mannschaft meiner Meinung nach genau diesen nicht», schrieb Eilts. «Sie weiß doch nach den Erfahrungen der Vorsaison, wie schwer es ist, aus einer Negativspirale herauszukommen, wenn man erst einmal hineingerät. Warnschüsse hat das Team wahrlich genügend bekommen.»

