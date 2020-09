«Nein, wir kennen uns privat gar nicht, nur als Torhüter-Kollegen, was aber auch nicht schlimm ist», sagte Luthe in einem Video-Interview des Berliner Fußball-Bundesligisten. «Wir haben ein ganz normales Torhüter-Verhältnis», fügte der 33-Jährige an.

Am ersten Spieltag der neuen Saison kommt es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion an der Alten Försterei zu der besonderen Konstellation, dass Luthe im Union-Tor auf seinen Ex-Club Augsburg mit Ex-Unioner Gikiewicz trifft. Der 32 Jahre alte Pole war bis zur Vorsaison Publikumsliebling bei den Eisernen, verlängerte seinen Vertrag aber wegen finanzieller Differenzen nicht. Daraufhin kam es zum Torwarttausch zwischen Union und dem FCA.

Unions Trainer Urs Fischer wollte nicht bewerten, wer der bessere Schlussmann sei. «Es sind beide gute, sehr gute Torhüter», sagte der Schweizer. Gikiewicz kenne er aus vielen Pflichtspielen, Luthe bislang nur aus einem. Ein Vergleich würde daher «einem von beiden nicht gerecht werden», sagte Fischer.

