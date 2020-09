Der Nationalspieler ist seit 2017 in Frankfurt und wurde in der Saison 2018/19 zum belgischen Erstligisten VV St. Truiden verliehen. In der vergangenen Spielzeit gelang dem 24-Jährigen der Durchbruch in der Bundesliga. Er bestritt 48 Pflichtspiele.

«Wir sind sicher, dass er auch in den kommenden Jahren eine noch wichtigere Rolle im Team einnehmen kann», sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic zur Vertragsverlängerung. «Der Club hat sich sehr um mich bemüht und mir das Gefühl gegeben, mich unbedingt behalten zu wollen», sagte Kamada, «das möchte ich natürlich mit guten Leistungen zurückzahlen und mich weiterentwickeln.»

