Der 24-Jährige absolvierte am Samstag den Medizincheck und wird künftig in der ersten englischen Liga unter Trainer Marcelo Bielsa spielen.

«Robin hat bei uns in den vergangenen drei Jahren eine großartige Entwicklung hingelegt. Er hat sich auch von äußeren Faktoren nie beeindrucken lassen und es war auf und neben dem Platz eine Freude, mit ihm zu arbeiten», sagte SC-Vorstand Jochen Saier in einer Mitteilung der Breisgauer. «Sein Vertrag wäre in zehn Monaten ausgelaufen, vor diesem Hintergrund haben wir nun mit dem Wechsel in die Premier League gemeinsam eine gute Lösung gefunden.»

Der «Kicker» hatte am Freitag berichtet, dass die Engländer bereit sein sollen, eine Ablösesumme von rund 13 Millionen Euro für den Abwehrspieler zu bezahlen. Zuvor hatte auch das Online-Magazin «The Athletic» über den bevorstehenden Transfer berichtet.

Koch kam 2017 vom damaligen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern zum SC und bestritt seither 87 Pflichtspiele in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld. In der deutschen Nationalmannschaft kam er bislang zweimal zum Einsatz. Auch für die anstehenden Länderspiele in der Nations League ist Koch nominiert.

