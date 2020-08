«Ein Profi von Mainz 05 hat sich mit Covid-19 infiziert. Der am Dienstag durchgeführte Test ergab ein positives Resultat», teilte der Fußball-Bundesligist via Twitter mit. «Alle übrigen Tests fielen negativ aus. Der Spieler wurde isoliert & befindet sich in Quarantäne.»

Den Namen des Spielers nannten die Rheinhessen nicht. Für den VfB ist es bereits das zweite wegen Corona abgesagt Testspiel innerhalb weniger Tage: Vergangenen Freitag sollte der Aufsteiger bei Olympique Marseille antreten, der wegen des Verdachts auf einen positiven Fall im eigenen Aufgebot kurzfristig auf die Partie verzichtete.

© dpa-infocom, dpa:200819-99-226406/2