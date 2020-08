«Aufgrund seiner Erfahrung als Spieler und langjähriger Kapitän bei Werder Bremen wird er eine wichtige Schnittstellenfunktion in der Kabine bei sportlichen Belangen einnehmen und soll als Ansprechpartner für alle Bereiche des Lizenzspielerbereichs fungieren», sagte Sportchef Frank Baumann.

Der 39 Jahre alte Fritz leitete bislang die Scoutingabteilung der Bremer und soll in seiner neuen Funktion auch Trainer Florian Kohfeldt entlasten. Werder gab zudem Veränderungen im Trainerteam bekannt: Die bisherigen Kohfeldt-Assistenten Ilia Gruev und Thomas Horsch werden künftig nicht mehr als Co-Trainer arbeiten. Als Nachfolger verpflichteten die Bremer den 33 Jahre alten Danijel Zenkovic vom österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg. Der frühere Duisburger Cheftrainer Gruev soll bei Werder in Zukunft die an andere Clubs verliehenen Spieler betreuen.

