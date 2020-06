«Jérôme macht seine Sache sehr gut, und wir sind ja noch nicht am Ende der Saison.», sagte der 43-Jährige der «Bild am Sonntag». «Wir haben noch bis zum 23. August große Aufgaben vor uns und Ziele, danach werden wir sprechen», kündigte Salihamidzic an.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler will den FC Bayern München nicht mehr unbedingt verlassen. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft noch bis 2021. Unter Trainer Hansi Flick ist Boateng die Rückkehr zur alten Stärke gelungen. Die Beziehung zwischen den Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister und dem Weltmeister von 2014 war lange Zeit kompliziert gewesen und Boateng wollte wechseln.