«Vorstellbar ist alles. Vor allem in der aktuellen Situation weiß man nicht, was sich noch alles ergibt», sagte der 31-Jährige sport1.de» Ulreichs Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2021, in dieser Saison kam er hinter Nationaltorwart Manuel Neuer aber noch nicht zum Einsatz.

Mit der Verpflichtung von Alexander Nübel vom FC Schalke 04 im Sommer bekommt der frühere Stuttgarter beim deutschen Fußball-Rekordmeister weitere Konkurrenz. «Aber klar ist auch, dass ich in der kommenden Saison nicht die Nummer drei sein möchte. Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden. Wenn sich aber nichts Passendes ergeben sollte, ist es möglich, dass ich meinen Vertrag in München erfülle. In diesem Fall werde ich mich voll reinhängen, um die Nummer zwei zu bleiben», sagte Ulreich.