Der 74-Jährige verfolgte das 5:2 des Tabellenführers aus München gegen Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena und lobte anschließend beide Teams. «Die Bayern sind in einer sehr starken Verfassung. Aber die Frankfurter haben auch sehr gut gespielt», sagte Beckenbauer bei Sport1. «Unter diesen Umständen, ohne Fans und Atmosphäre, war das ein hervorragendes Fußballspiel. Kompliment an beide Mannschaften, das war wirklich sehr, sehr guter Fußball.»

Die beiden Ehrenpräsidenten Beckenbauer und Uli Hoeneß waren zwei der wenigen zugelassenen Augenzeugen bei dem Geisterspiel. Grundsätzlich befürwortet Beckenbauer, dass die Bundesliga während der Coronavirus-Pandemie ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen hat. «Ich denke schon, dass man das vertreten kann, wenn sich alle an die Regeln halten», sagte er. «Es ist zwar für den Fußballfan nicht ganz befriedigend, weil er nicht ins Stadion darf. Von der Leistung der Spieler her gibt es aber keinen Unterschied.»