«Zum einen wurde auch in der Presse oft kommuniziert: Die Bundesliga darf wieder spielen. Ich glaube, das entspricht nicht der Realität. Was Sie da sehen werden, ist ein absoluter Notbetrieb an Bundesliga», sagte Seifert im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF. «Der Eindruck, der erweckt wurde, die Bundesliga wird jetzt wieder so sein wie vorher, das wird nicht so sein.»

Der Profifußball hatte von Bund und Ländern die Genehmigung erhalten, ab der zweiten Mai-Hälfte trotz der derzeitigen Corona-Krise mit Geisterspielen weiterzumachen. Die «schöne Nebensache der Welt» passe aber einfach nicht mehr in diese Zeit, betonte der 51 Jahre alte Seifert. «Das Letzte, woran ich gerade denke, ist Show.»