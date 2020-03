«Wenn wir in dieser Saison nochmal spielen, werden es Geisterspiele sein. Niemand in der Bundesliga geht noch davon aus, dass wir noch Spiele mit Zuschauern haben werden», sagte Watzke in einer Sonderausgabe der ARD-«Sportschau» zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Fußball.