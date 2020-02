Bayern nach RB-Patzer neuer Tabellenführer

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München hat nach einem erneuten Patzer von RB Leipzig die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Sachsen kamen im Topspiel des 20. Spieltags nicht über ein 2:2 (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach hinaus und sind nur noch Zweiter.

Bayern hat dank des 3:1 (3:1) beim FSV Mainz 05 einen Zähler Vorsprung auf Leipzig sowie drei auf Gladbach und den neuen Dritten Borussia Dortmund, der Union Berlin mit 5:0 (2:0) abfertigte.

Uwe Rösler musste bei seinem Bundesliga-Trainerdebüt mit Fortuna Düsseldorf spät das 1:1 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt hinnehmen. Werder Bremen unterlag dem FC Augsburg trotz Führung noch mit 1:2 (1:0). Die TSG Hoffenheim rückte durch ein 2:1 (1:1) gegen Bayer Leverkusen bis auf einen Punkt an die Europapokal-Ränge heran.

Gladbach legte in Leipzig den deutlich besseren Start hin und ging durch Alassane Pléa (24. Minute) und Jonas Hofmann (35.) in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Patrik Schick (50.) und Gelb-Rot für Pléa wegen Meckerns (61.) drängte Leipzig auf den Ausgleich und wurde spät durch Christopher Nkunku belohnt (89.). Die Tabellenführung mussten die Sachsen dennoch an den FC Bayern abgeben.

Die Münchner sorgten in Mainz früh für klare Verhältnisse. Robert Lewandowski mit seinem 22. Saisontor (8. Minute), Thomas Müller (14.) und Thiago (26.) trafen für die Gäste. Das 1:3 durch Jeremiah St. Juste (45.) war zu wenig für die Gastgeber, obwohl die Bayern in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückschalteten. Damit kommen die Münchner nach drei Rückrundenspielen auf eine Tor-Bilanz von 12:1.

Noch souveräner erledigte der BVB seine Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger Union Berlin. Jadon Sancho traf zur Führung (13.), danach schlug Neuzugang Erling Haaland erneut doppelt zu (18./76.). Für den Norweger waren es bei seinem ersten Startelf-Einsatz die Treffer Nummer sechs und sieben im BVB-Trikot. Für die weiteren Tore sorgten Kapitän Marco Reus (68./Foulelfmeter) und Axel Witsel (70.).

Fortuna Düsseldorf gab unter Neu-Coach Uwe Rösler drei Tage nach der Trennung von Friedhelm Funkel in der Nachspielzeit den ersehnten Sieg aus der Hand. Nach dem Führungstor von Kaan Ayhan (78.) gelang Timothy Chandler (90.+3) der späte Ausgleich für die Eintracht. Dennoch kletterte die Fortuna durch den Punktgewinn auf Rang 17, kann aber am Sonntag noch vom SC Paderborn überholt werden.

Bremen setzte dagegen seinen Negativlauf fort und bleibt auf Rang 16. Die Norddeutschen waren durch ein kurioses Eigentor zunächst in Führung gegangen: Jeffrey Gouweleeuw schoss beim Klärungsversuch Tin Jedvaj an, von dem der Ball ins Tor prallte (23.). Florian Niederlechner (67.) und Ruben Vargas (82.) drehten aber die Partie.

Hoffenheim hat als Siebter nur noch einen Zähler Rückstand auf den Fünften Leverkusen. Andrej Kramaric (23.) und Robert Skov (65.) trafen in einer unterhaltsamen Partie für die Gastgeber, nachdem Moussa Diaby Bayer zunächst in Führung gebracht hatte (11.).